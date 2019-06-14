Son Dakika Haberleri: Siirt'te binanın çatısına yıldırım düştü
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Siirt'te binanın çatısına yıldırım düştü

7 saat önce

Siirt'te bir binanın çatısına yıldırım düştü.

Siirt'te binanın çatısına yıldırım düştü, System.String[]
Siirt'te bir binanın çatısına yıldırım düştü.

Edinilen bilgiye göre, Afetevler Mahallesi 1801. Sokak Öznur 3 apartmanın çatısına yıldırım düştü. Apartman yöneticisi Mehmet Zakir Erko, "Yıldırım düşmesi sonucu binada maddi hasar meydana geldi. Olay esnasında biz içerideydik Allah'a şükür ne cama ne de hiçbir yere değmedi damın sol tarafına çarptı" dedi.

Can kaybının yaşanmadığı olayda maddi hasar meydana geldi. - SİİRT
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 09:09 Kaynak: İHA
Siirt, 3. Sayfa
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