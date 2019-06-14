Siirt'te binanın çatısına yıldırım düştü
7 saat önce
Siirt'te bir binanın çatısına yıldırım düştü.
Siirt
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 09:09 Kaynak: İHA
'te bir binanın çatısına yıldırım düştü.
Edinilen bilgiye göre, Afetevler Mahallesi 1801. Sokak Öznur 3 apartmanın çatısına yıldırım düştü. Apartman yöneticisi Mehmet Zakir Erko, "Yıldırım düşmesi sonucu binada maddi hasar meydana geldi. Olay esnasında biz içerideydik Allah'a şükür ne cama ne de hiçbir yere değmedi damın sol tarafına çarptı" dedi.
Can kaybının yaşanmadığı olayda maddi hasar meydana geldi. - SİİRT
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