Siirt'te binlerce dönüm ekili arazi sular altında kaldı - Son Dakika

Siirt'te yağışlardan sonra baraj sularının yükselmesiyle beraber çiftçilerin arazileri sular altında kaldı. Sular altında kalan arazilerde ekili bulunan ürünler zarar gördü.



Siirt merkeze bağlı Bostancık, Kışkacık, Konacık köyü ile Çicekli Mezrası, Kurtalan ilçesine bağlı Yuvalı köyü ile Bozdoğan, Soğuksu mezralarında bulunan ekinler, baraj sularının yükselmesiyle sular altında kaldı. Sular altında kalan arazilerde ekili bulunan mahsuller zarar görürken çiftçiler yetkililerden yardım bekliyor.



"Mağdur durumdayız, yetkililerden yardım istiyoruz"



Merkeze bağlı Çiçekli mezrasında çiftçilik yapan Mehmet Nezir Kılınç, baraj sularının yükselmesiyle beraber 10 bin dönüm ekili arazinin sular altında kaldığını söyledi. Ekilen ürünlerin zarar gördüğünü belirten Kılınç, "Çiçekli mezrası su altında. Şurada 4 muhtarlıkta en az 10 bin dönüm su altında kaldı. Bu araziyi ektik hep duyduğumuzda 3 yılda ancak dolar bizde düşündük 3 yılda dolacaksa bu yıl ekelim. Seneye yine durama bakalım bir baktık 8 ayda memleket su altında kaldı. Çok çok büyük bir mağduriyetimiz. Devletten bir yardım bekliyoruz" dedi.



Yuvalı köyü çiftçilerinden Mehmet Kaya, bir yıllık emeklerinin heba olduğunu kaydederek yetkililerden yardım istediklerini söyledi. Kaya, "Buğday ektik, yetkililere sesleniyorum bize 3-4 sene su dolmayacağını söyledi. Bizde buğdaylarımızı ektik. 3 bin dönüme yakın su altında kaldı şuan, çok mağduruz" diye konuştu.



Hayrettin Çeken adlı çiftçi ise "30-40 senedir ben çiftçilik yapıyorum. Sadece benim ektiğim arazi bin 500 dönüm. Şimdiye kadar 800 dönüm arazi gitti. Nisanda baraj sularının yükseleceğinden haberim yoktu. Arazilerimiz hepsi gitti. Mağdur durumdayız. Tohum, gübre, mazot borç aldık. Bir yılın emeği bizden gitti" şeklinde konuştu. - SİİRT