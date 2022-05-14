Siirt'te bir araçta 6 kilo 738 gram eroin ele geçirildi - Son Dakika
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Siirt'te bir araçta 6 kilo 738 gram eroin ele geçirildi

14.05.2022 00:57
Siirt'te bir araçta 6 kilo 738 gram eroin ele geçirildi

Siirt'te Doğu Kışla girişinde durdurulan bir araçta yapılan aramada 13 parça halinde 6 kilo 738 gram eroin maddesi ele geçirildi.

Siirt'te Doğu Kışla girişinde durdurulan bir araçta yapılan aramada 13 parça halinde 6 kilo 738 gram eroin maddesi ele geçirildi.

Alınan bilgilere göre, Siirt Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde uyuşturucuyla mücadele çalışmaları çerçevesinde, Eruh yolu Doğu Kışla girişinde durdurulan bir araçta arama yapıldı. Aramada araç içerisinde bulunan B.D. ve M.A. isimli şahıslardan 13 parça halinde 6 kilo 738 gram eroin maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan şahısların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi. - SİİRT

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Emniyet Müdürlüğü, Tragger, Eroin, Siirt, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Siirt'te bir araçta 6 kilo 738 gram eroin ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Siirt'te bir araçta 6 kilo 738 gram eroin ele geçirildi - Son Dakika
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