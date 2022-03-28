Siirt'te bir araçta yapılan aramada ruhsatsız tabanca ele geçirildi - Son Dakika
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Siirt'te bir araçta yapılan aramada ruhsatsız tabanca ele geçirildi

28.03.2022 16:44
Siirt'te bir araçta yapılan aramada ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Siirt kent merkezinde şüphe üzerine durdurulan bir araçta yapılan aramada ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Siirt kent merkezinde şüphe üzerine durdurulan bir araçta yapılan aramada ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, polis ekipleri, Cengiz Topel Caddesi üzerinde şüphe üzerine durdurdukları araç içerisinde yapılan aramada bir adet ruhsatsız tabanca, tabancaya ait 1 adet şarjör ve toplam 8 adet fişek ele geçirildi.

Şahsın gerekli yasal işlemler yapılmak üzere Yenimahalle Polis Merkezine götürüldüğü belirtildi. - SİİRT

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Ruhsatsız Silah, Tragger, Polis, Siirt, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Siirt'te bir araçta yapılan aramada ruhsatsız tabanca ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Siirt'te bir araçta yapılan aramada ruhsatsız tabanca ele geçirildi - Son Dakika
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