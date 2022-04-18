Siirt'te bir araçta yapılan aramada tabanca ele geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi

Siirt'te bir araçta yapılan aramada tabanca ele geçirildi

18.04.2022 12:27
Siirt'te bir araçta yapılan aramada tabanca ele geçirildi

Siirt Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, kent merkezinde durdurulan bir araçta yapılan aramada ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Siirt Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, kent merkezinde durdurulan bir araçta yapılan aramada ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Alınan bilgilere göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri Amirliği ekipleri, Nihat Aykut Caddesi üzerinde şüphe üzerinde durdukları araçta arama yaptı. Ekiplerin aramasında A.S. isimli şahsın aracında 7.65 milimetre çapında marka ve seri numarası belli olmayan ruhsatsız tabanca, tabancaya ait 2 adet şarjör, şarjörlere basılı 7 şer adet 7.65 milimetre çapında fişek ve yine beyaz beze sarılı 9 adet 7.65 çapında fişek olmak üzere toplamda 23 adet fişek ele geçirildi.

Şahsın işlemleri yapılmak üzere Yenimahalle Şehit Halis Şimşek Polis Merkezi Amirliğine teslim edildiği belirtildi. - SİİRT

Siirt'te bir araçta yapılan aramada tabanca ele geçirildi

YORUMLAR
500
Elazığ'da silah kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 3 kişi tutuklandı Elazığ'da silah kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 3 kişi tutuklandı Kahramanmaraş'ta aranan hükümlü yakalandı Kahramanmaraş'ta aranan hükümlü yakalandı

Asayiş Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Ruhsatsız Silah, Siirt, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Siirt'te bir araçta yapılan aramada tabanca ele geçirildi - Son Dakika


Son Dakika
12:50 CHP Genel Merkezi'ne pankart asıldı: 'Ya cevap ver ya hesap ver'
12:31 Şükriye Tutkun'dan Dolmabahçe'deki iftar sonrası Erdoğan açıklaması: Keşke babam olsa
12:26 Hakan Ural eleştirilere "Sevmek suç mu" notuyla paylaştığı yazıyla yanıt verdi: Sen neyin yalakasısın?
12:20 Meslekten ihraç edilmişti! "Rockçı İmam" görevine geri dönmek için AİHM'ye başvuracak
12:13 Başkan Gültekin Uysal'ın sözleri kriz yaratmıştı! Davutoğlu'na gece vakti Kılıçdaroğlu'ndan telefon
12:06 Ukrayna Neptün füzeleriyle vurmuştu! Rusya'ya ait Moskva kruvazörünün fotoğrafları ilk kez servis edildi
11:46 Son dakika: Pençe Kilit operasyonundan yeni görüntü yayınlandı! Teröristlerin inlerine işte böyle girildi
11:42 Aman dikkat! Bu çiçeği koparırsanız 80 bin 465 lira ödemek zorunda kalırsınız
11:40 Şarkıcı Öykü Gürman, sahnede yaşamaktan en çok korktuğu durumu açıkladı: Frikik vermek istemem
10:32 Gonca Vuslateri'nden ayak fetişizmi itirafı: Gelen sucunun bile ayaklarına bakarım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.04.2022 12:56:54. #1.13#
SON DAKİKA: Siirt'te bir araçta yapılan aramada tabanca ele geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement