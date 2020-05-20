Siirt'te bir belde karantinaya alındı - Son Dakika

Siirt'in Baykan ilçesi Veyselkarani beldesi, korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.



Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, Baykan ilçesi Veyselkarani beldesinde korona virüs salgını nedeniyle pozitif vaka ve temaslı vatandaşların tespit edilmesi nedeniyle 14 gün süreyle karantinaya alındığı belirtildi. Açıklamada, "İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca korona virüs salgınından korumak ve salgının yayılmasını önlemek amacıyla karantinaya alınması kararlaştırılan belde de 14 gün süreyle karantina uygulaması başlanmıştır. Beldeye giriş-çıkış yasaklanmış olup, vatandaşlarımızın temel ihtiyaçlarını karşılama konusunda endişe ve paniğe kapılmasına gerek olmayıp, ihtiyaçları karşılayacak olan işletmeler Veyselkarani belediyesince belirlenecek olup, duyurular sürekli olarak yapılacaktır. Zorunlu ihtiyaçlarını giderecek ailelerde sadece bir kişinin alışveriş yapma imkanı sağlanacaktır" denildi. - SİİRT