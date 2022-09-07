Siirt'te 6. kattan düşen 11 yaşındaki çocuk ağır yaralandı - Son Dakika
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Siirt'te 6. kattan düşen 11 yaşındaki çocuk ağır yaralandı

07.09.2022 20:20
Siirt'te 6. kattan düşen 11 yaşındaki çocuk ağır yaralandı

Siirt'te bir binanın 6. katından düşen 11 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.

Siirt'te bir binanın 6. katından düşen 11 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.

Veysel Karani Mahallesi'nde Kerem Samet Baran, 7 katlı binanın altıncı katındaki evlerinin balkonundan henüz belirlenemeyen nedenle zemine düştü.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı çocuk, Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Tedaviye alınan çocuğun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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AFAD ekipleri, yer altından sesler geldiği iddia edilen köyde incelemede bulundu AFAD ekipleri, yer altından sesler geldiği iddia edilen köyde incelemede bulundu
Kaynak: AA

Siirt, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Siirt'te 6. kattan düşen 11 yaşındaki çocuk ağır yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Siirt'te 6. kattan düşen 11 yaşındaki çocuk ağır yaralandı - Son Dakika
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