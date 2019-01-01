Son Dakika Haberleri: Siirt'te Bir Evde Yangın Çıktı

Siirt'te Bir Evde Yangın Çıktı

1 saat önce

Siirt kent merkezinde bir evde odun sobasından çıktığı tahmin edilen yangında maddi hasar meydana geldi.

Siirt'te Bir Evde Yangın Çıktı, System.String[]
Siirt kent merkezinde bir evde odun sobasından çıktığı tahmin edilen yangında maddi hasar meydana geldi.

Yangın, Algül Mahallesi Uvendirre Cami yanında ikamet eden Zaliha Çal'a ait evde çıktı. Odun sobasından çıktığı belirtilen yangını fark eden ev sahibi Çal'ın, itfaiye müdürlüğüne haber vermesiyle olay yerine zamanında ulaşan ekipler, yangını söndürdü. Can kaybının yaşanmadığı olayda maddi hasar meydana geldi. - SİİRT

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 04:20 Kaynak: İHA

Çal, Siirt, 3. Sayfa
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