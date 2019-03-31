Son Dakika Haberleri: Siirt'te Bir Evde Yangın Çıktı

Siirt'te Bir Evde Yangın Çıktı

48 dakika önce

Siirt kent merkezinde bir evde bilinmeyen nedenle çıkan yangında maddi hasar meydana geldi.

Siirt'te Bir Evde Yangın Çıktı, System.String[]
Siirt kent merkezinde bir evde bilinmeyen nedenle çıkan yangında maddi hasar meydana geldi.

Yangın, Cumhuriyet Caddesi Karakol Mahallesinde ikamet eden Ayşe Merakçı'ya ait evde çıktı. Yangını fark eden ev sahibi Merakçı, itfaiye müdürlüğüne haber vermesiyle olay yerine zamanında ulaşan ekipler, yangını söndürdü. Can kaybının yaşanmadığı olayda maddi hasar meydana geldi. - SİİRT

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 04:40 Kaynak: İHA

Cumhuriyet Caddesi, Siirt, Güncel
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