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Siirt'te bir evde yangın çıktı

34 dakika önce

Siirt kent merkezinde bir evde çıkan yangında maddi hasar meydana geldi.

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Siirt kent merkezinde bir evde çıkan yangında maddi hasar meydana geldi.

Yangın, Barış Mahallesi 1356. Sokakta ikamet eden Naci Aslan'a ait evde çıktı. Henüz bilinmeyen nedenden çıkan yangını fark eden ev sahibi Aslan'ın, itfaiye müdürlüğüne haber vermesiyle olay yerine ulaşan ekipler, yangını söndürdü. Can kaybının yaşanmadığı olayda maddi hasar meydana geldi. - SİİRT
3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 14.08.2019 11:28 Kaynak: İHA
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