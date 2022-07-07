Siirt'te bir evin bahçesinde 10 canlı keklik ele geçirildi - Son Dakika
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Siirt'te bir evin bahçesinde 10 canlı keklik ele geçirildi

07.07.2022 12:58
Siirt'te bir evin bahçesinde 10 canlı keklik ele geçirildi

Siirt Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ile Şirvan İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan av koruma ve kontrol faaliyetleri esnasında, bir evin bahçesi içerisinde gelen keklik sesleri üzerine yapılan araştırmada 10 canlı kınalı keklik ele geçirildi.

Siirt Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ile Şirvan İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan av koruma ve kontrol faaliyetleri esnasında, bir evin bahçesi içerisinde gelen keklik sesleri üzerine yapılan araştırmada 10 canlı kınalı keklik ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü Av Koruma ekipleri ve Şirvan ilçe jandarma personelleriyle, Şirvan ilçesi Maden köyü kırsal bölge ve köylerinde av koruma ve kontrol faaliyetleri yapıldı.

Faaliyetler esnasında, bir evin bahçesi içerisinden gelen keklik sesleri üzerine yapılan araştırmada 10 canlı olarak kınalı keklik bulunduğu tespit edil. Yapılan incelemeler sonucunda Siirt Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü; 4915 sayılı kanunun ilgili maddesini ihlal ederek avcılık belgesi olmadan avlanma, aykırı olarak avlanma süresi dışında avlanma fiili ile aykırı olarak avlanma usul ve esasları dışında canlı mühre ile avlanmadan idari para cezası ve aynı kanunun ilgili maddesine aykırılıktan 10 kınalı keklik için tazminat bedeli uygulanacak. Kınalı keklikler gerekli bakımları yapıldıktan sonra doğaya yaşam ortamlarına salınacak olup, keklik kafesleri gibi malzemelerin imhası Siirt Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirildiği belirtildi. - SİİRT

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Kaynak: İHA

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Şirvan, Kınalı, Siirt, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Siirt'te bir evin bahçesinde 10 canlı keklik ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Siirt'te bir evin bahçesinde 10 canlı keklik ele geçirildi - Son Dakika
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