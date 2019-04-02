Son Dakika Haberleri: Siirt'te Bir İş Yeri Yandı

Siirt'te Bir İş Yeri Yandı

19 dakika önce

Siirt'te bir iş yeri yandıSİİRT - Siirt kent merkezinde bir iş yeri, henüz bilinmeyen bir nedenle yandı.

Siirt'te bir iş yeri yandı

SİİRT - Siirt kent merkezinde bir iş yeri, henüz bilinmeyen bir nedenle yandı.
Edinilen bilgilere göre, Helvacılar çarşısında Tevfik İdin'e ait iş yerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların haber vermesiyle olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 01:08 Kaynak: İHA

Siirt, 3. Sayfa
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