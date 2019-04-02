Siirt'te Bir İş Yeri Yandı
19 dakika önce
Siirt'te bir iş yeri yandıSİİRT - Siirt kent merkezinde bir iş yeri, henüz bilinmeyen bir nedenle yandı.
Siirt
'te bir iş yeri yandı
SİİRT - Siirt kent merkezinde bir iş yeri, henüz bilinmeyen bir nedenle yandı.
Edinilen bilgilere göre, Helvacılar çarşısında Tevfik İdin'e ait iş yerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların haber vermesiyle olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 01:08 Kaynak: İHA
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