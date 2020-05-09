Siirt'te bir köy karantinaya alındı - Son Dakika

SİİRT'in Eruh ilçesine bağlı Çetinkol köyü, koronavirüs testi pozitif çıkan ve temaslı vatandaşların fazla olması nedeniyle karantinaya alındı.

İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, Çetinkol köyünde koronavirüs testi pozitif çıkan kişiler ve bu kişilerle temaslı olanların sayısının fazla olduğunu belirledi. Bunun üzerine kurul, köyün karantinaya alınmasını oy birliğiyle karar verdi. Valilikten yapılan açıklamada, "Eruh ilçemize bağlı Çetinkol köyünde koronavirüs salgını nedeniyle pozitif vaka ve temaslı vatandaşların fazla olması nedeniyle 08- 21 Mayıs 2020 tarihleri arasında 14 günlük karantina uygulamasına geçilmesine, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu'nca oy birliğiyle karar verilmiştir. Eruh ilçemizin Çetinkol köyünde sağlık başta olmak üzere tüm ihtiyaçlar için her türlü tedbir alınmıştır" denildi.