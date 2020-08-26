Siirt'te bir köy karantinaya alındı - Son Dakika

Siirt'te bir köy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Osman Hacıbektaşoğlu başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca bazı kararlar aldı.

Kararda, merkeze bağlı Kışlacık köyünde Kovid-19 testi pozitif çıkan hasta ve bu kişilere teması olanların tespit edildiği belirtildi.

Salgının yayılmasının engellenmesi için köyün 14 gün karantinaya alınmasına karar verildiği aktarılan açıklamada, vatandaşların izolasyon kurallarına uymaları istendi.

Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında yemekhane hizmetleri hariç kişilere yapılacak her türlü yiyecek, içecek (paketli su servisleri hariç) ikramın durdurulması kararı alındı.