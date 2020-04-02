Siirt'te bir köy koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı - Son Dakika

Siirt'in Şirvan ilçesine bağlı Akgeçit köyü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, köyde ikamet eden 2 kişinin Kovid-19 tetkik sonucunun pozitif çıkması üzerine İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla giriş ve çıkışa kapatılan köyün karantina altına alındığı bildirildi.

Köyde sağlık başta olmak üzere tüm ihtiyaçların karşılanması için gerekli tedbirlerin alındığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Akgeçit köyümüzde 2-16 Nisan 2020 tarihleri arasında 14 günlük karantina uygulamasına geçilmiştir. Kovid-19 salgınından vatandaşlarımızı korumak ve salgının yayılmasını önlemek amacıyla Akgeçit köyündeki insan sirkülasyonunun salgın riskine bağlı olarak durdurulmasına, köydeki vatandaşlarımızın kesinlikle bir araya gelmemelerine ve evlerinde kalarak izolasyon kurallarına uymalarına, ilçe Hıfzıssıhha Kurulunca oy birliğiyle karar verilmiştir."