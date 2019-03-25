Siirt'te Bir Okulun İstinat Duvarı Çöktü
2 saat önce
Siirt'te bir okulun istinat duvarı çöktüSİİRT - Siirt'te aşırı yağışlardan dolayı yeni yapılmış bir okulun bahçesinin istinat duvarı çöktü.
Siirt
'te bir okulun istinat duvarı çöktü
SİİRT - Siirt'te aşırı yağışlardan dolayı yeni yapılmış bir okulun bahçesinin istinat duvarı çöktü. Olayın gece saatlerde yaşanması büyük bir faciayı önledi.
Olay, Siirt'in Eruh
ilçesi Sarıgül Mahallesi'nde bulunan Eruh İmam Hatip Lisesi bahçesinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre dün gece aralıksız devam eden yağışlar nedeni ile yeni yapılan Eruh İmam Hatip Lisesi bahçesinin istinat duvarında göçük yaşandı. Göçük okul bahçesinin duvarına zarar verirken, olayın gece saatlerinde yaşanması olası bir faciayı önledi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Son Dakika
» Genel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 02:31 Kaynak: İHA
İdrarını Yapamayan Vatandaşın Mesanesinden 522 Gramlık Tek Parça Taş Çıktı
78 Yaşındaki Kadının, Metroda Tekme Tokat Saldırıya Uğradığı Anlar Sosyal Medyayı Ayağa Kaldırdı
Çin Borsasından Bir Günde 1,6 Milyar Dolar Çıktı