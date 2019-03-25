Son Dakika Haberleri: Siirt'te Bir Okulun İstinat Duvarı Çöktü

Siirt'te Bir Okulun İstinat Duvarı Çöktü

2 saat önce

Siirt'te bir okulun istinat duvarı çöktüSİİRT - Siirt'te aşırı yağışlardan dolayı yeni yapılmış bir okulun bahçesinin istinat duvarı çöktü.

Siirt'te bir okulun istinat duvarı çöktü

SİİRT - Siirt'te aşırı yağışlardan dolayı yeni yapılmış bir okulun bahçesinin istinat duvarı çöktü. Olayın gece saatlerde yaşanması büyük bir faciayı önledi.
Olay, Siirt'in Eruh ilçesi Sarıgül Mahallesi'nde bulunan Eruh İmam Hatip Lisesi bahçesinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre dün gece aralıksız devam eden yağışlar nedeni ile yeni yapılan Eruh İmam Hatip Lisesi bahçesinin istinat duvarında göçük yaşandı. Göçük okul bahçesinin duvarına zarar verirken, olayın gece saatlerinde yaşanması olası bir faciayı önledi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 02:31 Kaynak: İHA

Eruh, Siirt, Genel
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