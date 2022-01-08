Siirt'te uygulama noktasında bir şahsın üzerinde yapılan aramada uyuşturucu madde ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü narkotik suçlarının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince kent merkezi Kilit-1 uygulama noktasında, 1 şahıstan 7 gram eroin maddesi ve 2 adet sentetik ecza ele geçirildi.
Gözaltına alınan şahsın emniyetteki işlemleri sürüyor. - SİİRT
Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Siirt'te bir şahıs üzerinde uyuşturucu madde ele geçirildi - Son Dakika