Siirt'te bir şahsın üst aramasında ruhsatsız tabanca ele geçirildi - Son Dakika
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Siirt'te bir şahsın üst aramasında ruhsatsız tabanca ele geçirildi

31.03.2022 16:46
Siirt'te bir şahsın üst aramasında ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Siirt kent merkezinde şüphe üzerine durdurulan bir şahsın kaba üst aramasında ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Siirt kent merkezinde şüphe üzerine durdurulan bir şahsın kaba üst aramasında ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, polis ekipleri, Sakarya Mahallesi 504. Sokak üzerinde durdurulan Z.Ç isimli şahsın üst aramasında bir adet ruhsatsız tabanca, 6 fişek, bir adet tabancaya takılı şarjör ve 2,10 gram matemfetamin olduğu değerlendirilen uyuşturucu madde ile bir adet Payp yakaladı.

Gözaltına alınan şahsın emniyet işlemlerinin devam ettiği bildirildi. - SİİRT

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Ruhsatsız Silah, Sakarya, Polis, Siirt, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Siirt'te bir şahsın üst aramasında ruhsatsız tabanca ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Siirt'te bir şahsın üst aramasında ruhsatsız tabanca ele geçirildi - Son Dakika
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