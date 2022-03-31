Siirt'te bir şahsın üst aramasında ruhsatsız tabanca ele geçirildi - Son Dakika

Siirt kent merkezinde şüphe üzerine durdurulan bir şahsın kaba üst aramasında ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, polis ekipleri, Sakarya Mahallesi 504. Sokak üzerinde durdurulan Z.Ç isimli şahsın üst aramasında bir adet ruhsatsız tabanca, 6 fişek, bir adet tabancaya takılı şarjör ve 2,10 gram matemfetamin olduğu değerlendirilen uyuşturucu madde ile bir adet Payp yakaladı.

Gözaltına alınan şahsın emniyet işlemlerinin devam ettiği bildirildi. - SİİRT