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Bir yılda 171 kilogram uyuşturucu yakalandı - Son Dakika

Bir yılda 171 kilogram uyuşturucu yakalandı

05.01.2022 13:22

Siirt'te polis ekiplerince 2021 yılında düzenlenen operasyonlarda 171 kilogram uyuşturucu ele geçirildi, 51 şüpheli tutuklandı.

Siirt'te polis ekiplerince 2021 yılında düzenlenen operasyonlarda 171 kilogram uyuşturucu ele geçirildi, 51 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 2021 yılında uyuşturucuyla mücadele kapsamında 222 olaya müdahale etti.

Ekipler, düzenledikleri operasyonlarda 120 kilo 121 gram eroin, 23 kilo 42 gram esrar, 21 kilo 240 gramı sıvı olmak üzere 27 kilo 795 gram metamfetamin ve 1087 uyuşturucu hap ele geçirdi.

Yakalanan 368 şüpheliden 51'i tutuklandı, 30'u ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

"En İyi Narkotik Polisi Anne" projesi kapsamında 11 bin 351 kişiye eğitim verilerek bilgilendirme yapıldı, "Annelerimiz Ses, Fidanlarımız Nefes Olsun" sloganıyla 500 fidan dikildi.

Bir yılda 171 kilogram uyuşturucu yakalandı
Bir yılda 171 kilogram uyuşturucu yakalandı
Bir yılda 171 kilogram uyuşturucu yakalandı

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Uyuşturucu, Narkotik, Polis, Siirt, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bir yılda 171 kilogram uyuşturucu yakalandı - Son Dakika


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