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Son dakika haber... Siirt'te korkutan kaza bilançosu - Son Dakika

Son dakika haber... Siirt'te korkutan kaza bilançosu

11.01.2022 12:50

Gelen son dakika haberlerine göre Siirt'te korkutan kaza bilançosu Siirt'te 2021 yılında trafik kazası bilançosu korkuttu, 944 kazada 4 kişi öldü, 847 kişi yaralandı.

Siirt'te korkutan kaza bilançosu

SİİRT - Siirt'te 2021 yılında trafik kazası bilançosu korkuttu, 944 kazada 4 kişi öldü, 847 kişi yaralandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı istatistiklerine göre Siirt'te 2021 yılındaki kaza bilançosu korkuttu. 944 kazada 4 kişi öldü, 847 kişi yaralandı. Kazaların 530 ölümlü ve yaralanmalı olurken 436'sı ise maddi hasarlı olduğu açıklandı. Kazalar aylara göre ocak ayında maddi hasarlı 27, yaralanmalı kaza 25, yaralı sayısı ise 34. Şubat ayında maddi hasarlı 29, yaralanmalı kaza 30, yaralı sayısı ise 47. Mart ayında maddi hasarlı 30, yaralanmalı kaza 37, yaralı sayısı ise 58 kişi. Nisan ayında maddi hasarlı 34, ölümlü ve yaralanmalı kaza 36, ölü sayısı 1 yaralı sayısı ise 47. Mayıs ayında maddi hasarlı 32, yaralanmalı kaza 45, yaralı sayısı ise 72 kişi. Haziran ayında maddi hasarlı 40, ölümlü ve yaralanmalı 63, ölü sayısı 2, yaralı sayısı ise 103 kişi. Temmuz ayında maddi hasarlı 33, yaralanmalı kaza 52, yaralı sayısı ise 86 kişi. Ağustos ayında maddi hasarlı 50, yaralanmalı kaza 37, yaralı sayısı ise 55. Eylül ayında maddi hasarlı 54, yaralanmalı kaza 55, yaralı sayısı ise 78 kişi. Ekim ayında maddi hasarlı 54, ölümlü ve yaralanmalı kaza 35, yaralı sayısı ise 104. Kasım ayında maddi hasarlı 46, yaralanmalı kaza 40, yaralı sayısı ise 78 kişi. Aralık ayında maddi hasarlı 45, ölümlü ve yaralanmalı 15, ölü sayısı 1, yaralı sayısı ise 69 kişi olduğu öğrenildi.

Sürücü hataları ve kaza nedenleri trafik kazalarında en sık görülen sürücü hataları ise şöyle sıralandı:

"Araç hızını yol, hava ve trafiğin gerektirdiği şartlara uydurmamak, kavşak, geçit ve kaplamanın dar olduğu yerlerde geçiş önceliğine uymamak, şerit izleme ve değiştirme kuralına uymamak, arkadan çarpma, dönüş kurallarına uymamak, kırmızı ışık veya görevlinin dur işaretinde durmamak, taşıt giremez trafik işareti bulunan yerlere girmek, yaya ve okul geçitlerinde yavaşlamamak, yayalara geçiş hakkı vermemek, alkollü olarak araç kullanmak, aşırı hızla araç kullanmak, geçme yasağı olan yerlerden geçmek ve hatalı şekilde veya yasak olan yerlere park etmek".

Son dakika haber... Siirt'te korkutan kaza bilançosu
Son dakika haber... Siirt'te korkutan kaza bilançosu
Son dakika haber... Siirt'te korkutan kaza bilançosu
Son dakika haber... Siirt'te korkutan kaza bilançosu
Son dakika haber... Siirt'te korkutan kaza bilançosu
Son dakika haber... Siirt'te korkutan kaza bilançosu
Son dakika haber... Siirt'te korkutan kaza bilançosu
Son dakika haber... Siirt'te korkutan kaza bilançosu

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Emniyet Genel Müdürlüğü, Siirt, Kaza, Ölü, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber... Siirt'te korkutan kaza bilançosu - Son Dakika


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