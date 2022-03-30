Siirt'te bisiklet çalan şüpheli yakalandı - Son Dakika

Siirt kent merkezinde bir adreste bisiklet çaldığı tespit edilen şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Bahçelievler Mahallesi 1418.Sokakta bir adreste maddi değeri bin 800 TL olan bisiklet çalındı. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği görevlilerince yapılan kamera ve saha çalışmasıyla şüpheli A.E. yakalandı. Gözaltına alınan A.E.'nin emniyetteki işlemleri devam ederken çalınan bisiklet sahibine teslim edildiği belirtildi. - SİİRT