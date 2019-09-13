Son Dakika Haberleri: Siirt'te biyolojik çeşitlilik envanter çalıştayı yapıldı
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Siirt'te biyolojik çeşitlilik envanter çalıştayı yapıldı

1 saat önce

Siirt'te, Doğa Koruma ve Milli Parklar Siirt Şube Müdürlüğünce "Karasal ve İç Sular Eko Sistemleri, Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzleme Çalıştayı" düzenlendi.

Siirt'te biyolojik çeşitlilik envanter çalıştayı yapıldı, System.String[]

Siirt'te, Doğa Koruma ve Milli Parklar Siirt Şube Müdürlüğünce "Karasal ve İç Sular Eko Sistemleri, Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzleme Çalıştayı" düzenlendi.

Siirt Valiliği Konferans Salonu'nda düzenlenen çalıştayda Siirt'in bitki çeşitliliği envanter çalışmaları hakkında katılımcılar bilgilendirildi.

Çalıştayda konuşan Vali Yardımcısı Lokman Düzgün, Siirt'in Türkiye ve bölge coğrafyası açısından önemli bir kent olduğunu, kültürel değerleri kadar zengin bitki örtüsüne sahip olduğunu belirtti.


Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Nevzat Amcalar da biyolojik çeşitlilik envanteri hakkında bilgi vererek, 14. Bölge Müdürlüğünce 540 gün süreli proje çalışmasının birinci ara raporunun 18 Eylül'de, ikinci raporun 14 Haziran'da, nihai raporun da 12 Kasım'da sunulacağını aktardı.


Proje yürütücüsü biyolog Murat Doğan ve Siirt Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Fidan, Siirt florası ve izlenme planı hakkında sunum yaptı.

Çalıştayın ikinci oturumu diğer katılımcıların sunumlarıyla sona erdi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Siirt Valiliği, Siirt, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 08:28 Kaynak: AA
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