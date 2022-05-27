Boğulma tehlikesi geçiren köpeği, Türk Kızılay gönüllüleri hayata döndürdü - Son Dakika
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Boğulma tehlikesi geçiren köpeği, Türk Kızılay gönüllüleri hayata döndürdü

27.05.2022 11:12

Siirt'te çaya düşen ve boğulma tehlikesi geçiren köpek, Türk Kızılay gönüllülerince yapılan müdahaleyle kurtarıldı.

Siirt'te çaya düşen ve boğulma tehlikesi geçiren köpek, Türk Kızılay gönüllülerince yapılan müdahaleyle kurtarıldı.

Merkeze bağlı Zorkaya köyü mevkisinde bir köpek, Botan Çayı'na düşmesi sonucu boğulma tehlikesi geçirdi.

Bölgede Türk Kızılayın faaliyetleri için bulunan gönüllüler, suda çırpınan köpeğin kurtarılması için harekete geçti.

Gönüllülerden Esma Atakur, girdiği sudan köpeği ön ayaklarından tutarak çıkardı.

Bir süre kalp masajı yapılan ve ısınması için güneşe çıkarılan köpek, hayata döndükten sonra bölgeden uzaklaştı.

Kızılay gönüllüsü Atakur, çayda can çekişen köpek için çok korktuğunu belirterek, "Telefonla görüştüğümüz doktorumuzun yönlendirmesi doğrultusunda kalp masajı uyguladım, ağız kontrolü yaptım. Suyu dışarıya verince nefes aldığını gördük, o şekilde hayata döndürdük." dedi.

Türk Kızılay Siirt Şube Başkan Yardımcısı Şener Tanık da Botan Çayı'nda tekneyle iskeleye yanaşacakları esnada bir köpeğin suda can çekiştiğini fark ettiklerini aktardı.

Kızılay gönüllülerinin köpeği kurtarmak için seferber olduğunu dile getiren Tanık, "Gönüllülerimizden Esma, suya girerek köpeği çıkardı, ilk yardım bilgisi alarak köpeğe kalp masajı uyguladı. Kendisine teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Boğulma tehlikesi geçiren köpeği, Türk Kızılay gönüllüleri hayata döndürdü
Boğulma tehlikesi geçiren köpeği, Türk Kızılay gönüllüleri hayata döndürdü
Boğulma tehlikesi geçiren köpeği, Türk Kızılay gönüllüleri hayata döndürdü
Boğulma tehlikesi geçiren köpeği, Türk Kızılay gönüllüleri hayata döndürdü
Boğulma tehlikesi geçiren köpeği, Türk Kızılay gönüllüleri hayata döndürdü
Boğulma tehlikesi geçiren köpeği, Türk Kızılay gönüllüleri hayata döndürdü
Boğulma tehlikesi geçiren köpeği, Türk Kızılay gönüllüleri hayata döndürdü
Boğulma tehlikesi geçiren köpeği, Türk Kızılay gönüllüleri hayata döndürdü
Boğulma tehlikesi geçiren köpeği, Türk Kızılay gönüllüleri hayata döndürdü

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Kaynak: AA

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