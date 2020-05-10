Siirt'te Botan Çayı'na giren genç akıntıya kapılarak boğuldu - Son Dakika

Siirt'te Botan Çayı'na giren genç akıntıya kapılarak boğuldu

Siirt'te serinlemek için girdiği çayda akıntıya kapılan genç boğuldu.

Siirt'te serinlemek için girdiği çayda akıntıya kapılan genç boğuldu. Alınan bilgiye göre, Baykan ilçesi Veysel Karani beldesi Engin köyü yakınlarındaki Botan Çayı'na arkadaşlarıyla serinlemek için giren Mustafa Göçer (17), bir süre sonra akıntıya kapılarak kayboldu. Çevredekilerin durumu iletmesi üzerine jandarma, UMKE ve 112 Acil Sağlık ekipleri Botan Çayı'nda arama kurtarma çalışması başlattı. Ekiplerin çalışmaları sonucu Göçer'in cansız bedeni, köye yakın yerde suda sulundu. Sudan çıkarılan ceset, otopsi için Kurtalan Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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