Siirt'te Botan Vadisi Milli Parkı'nda yapılacak çalışmalar ele alındı - Son Dakika

Siirt Botan Vadisi Milli Parkı'nın korunmasına yönelik faaliyete geçirilen uzun vadeli gelişim planı değerlendirme toplantısı düzenlendi.
Vali ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu başkanlığında Siirt Belediyesinde düzenlenen toplantıda, Botan Vadisi Milli Parkı alanındaki biyolojik çeşitlilik ve kaynak değerlerinin korunmasına yönelik yapılacak çalışmalar anlatıldı.
Milli park alanındaki faaliyet, koruma, yönetim, işletme, tanıtım, sportif, eğlence ve dinlenme hizmetleri ile biyolojik çeşitliliğinin korunmasına yönelik "Uzun Devreli Gelişim Planı" kapsamında yapılacak çalışmalar ele alındı.
Toplantıya, Doğa Koruma ve Milli Parklar 14. Bölge Müdürü Mustafa Şentürk, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Nevzat Amcalar ve belediye yetkilileri katıldı.
- Kaynak: AA
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