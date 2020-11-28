Siirt'te Botan Vadisi Milli Parkı'nda yapılacak çalışmalar ele alındı - Son Dakika

Toplantıya, Doğa Koruma ve Milli Parklar 14. Bölge Müdürü Mustafa Şentürk , Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Nevzat Amcalar ve belediye yetkilileri katıldı.

Milli park alanındaki faaliyet, koruma, yönetim, işletme, tanıtım, sportif, eğlence ve dinlenme hizmetleri ile biyolojik çeşitliliğinin korunmasına yönelik "Uzun Devreli Gelişim Planı" kapsamında yapılacak çalışmalar ele alındı.

Vali ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu başkanlığında Siirt Belediyesinde düzenlenen toplantıda, Botan Vadisi Milli Parkı alanındaki biyolojik çeşitlilik ve kaynak değerlerinin korunmasına yönelik yapılacak çalışmalar anlatıldı.

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