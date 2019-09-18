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Siirt'te bulgur kazanına düşen bir çocuk öldü, 2 çocuk yaralandı

1 saat önce

Siirt'in Kurtalan ilçesinde kaynayan bulgur kazanına düşen 3 çocuktan biri hayatını kaybetti, 2'si yaralandı.

Siirt'te bulgur kazanına düşen bir çocuk öldü, 2 çocuk yaralandı, System.String[]

Siirt'in Kurtalan ilçesinde kaynayan bulgur kazanına düşen 3 çocuktan biri hayatını kaybetti, 2'si yaralandı.


Edinilen bilgiye göre olay, Kurtalan ilçesine bağlı Kayabağlar beldesinde meydana geldi. Bir evin önünde bulgur kaynatılırken 3 çocuğun üstünde oynadığı boş su tankeri devrildi. Tankerin devrilmesiyle 8 yaşındaki A.E.S, akrabası 6 yaşındaki M.A.S ve henüz ismi tespit edilemeyen bir çocuk kaynayan bulgur kazanının içine düştü. Ailenin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yaralı çocuklar Siirt Devlet Hastanesine kaldırıldı. Vücudunda yanık oluşan A.E.S., kaldırıldığı Diyarbakır Eğitim Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetti. Diğer iki çocuğun durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.


Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT

Kayabağlar, Kurtalan, Siirt, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 07:07 Kaynak: İHA
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