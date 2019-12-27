Siirt'te bulunan top mühimmatı imha edildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Siirt'te bulunan top mühimmatı imha edildi - Son Dakika

Siirt'te bulunan top mühimmatı imha edildi

6 saat önce

Siirt'te ele geçirilen top mühimmatı, kontrollü şekilde imha edildi.

Siirt'te bulunan top mühimmatı imha edildi, System.String[]

Siirt'te ele geçirilen top mühimmatı, kontrollü şekilde imha edildi.

Güvenlik güçlerinden alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkez Doğan Mahallesi Dikilipaşa mevkisinde mühimmat bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Jandarma ekipleri, söz konusu bölgede yaptıkları incelemede, menşesi tespit edilemeyen mühimmatın 90 milimetre çapında top mühimmatı olduğunu belirledi.

Top mühimmatı, İl Jandarma Komutanlığı Patlayıcı Madde İmha Timi (PAMİT) tarafından kontrollü şekilde patlatıldı.

Jandarma, Siirt, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 12:06 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Jandarma ekipleri, dedektif gibi çalışıp yol kenarında bulunan cesedin sırrını çözdü
Şehit babasına yazdıkları cezayı kendileri ödedi Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Hafta sonu kar yağışı etkili olacak Yerli otomobilin tanıtım programının yolunda, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı'nın makam aracı kaza yaptı: 4 yaralı

Son Dakika Haberleri
18:56 258 kilo skunk ile 42 bin 500 uyuşturucu hap ele geçirildi - Son Dakika
18:56 Rize'de trafik kazası mağdurlarından sürücünün serbest bırakılmasına tepki - Son Dakika
18:56 Kardeş Şehirler Projesi Koordinatörü Külekçi, şehit ailelerini ziyaret etti - Son Dakika
18:55 Vali Yerlikaya'dan yerli ve milli otomobil paylaşımı - Son Dakika
18:55 84. Büyük Atatürk Koşusunu kazanan atletler ödüllerini aldı - Son Dakika
17:57 Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Hafta sonu kar yağışı etkili olacak - Son Dakika
17:50 Yerli otomobilin tanıtım programının yolunda, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı'nın makam aracı kaza yaptı: 4 yaralı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2019 19:00:12. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Siirt'te bulunan top mühimmatı imha edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]