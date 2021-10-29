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Siirt'te "Burası Kürdistan" diyen esnaf gözaltına alındı - Son Dakika

Siirt'te "Burası Kürdistan" diyen esnaf gözaltına alındı

29.10.2021 17:07

İYİ Parti lideri Meral Akşener'in Siirt ziyareti esnasında, "Şu an bulunduğunuz yer Kürdistan'dır ama ne yazık ki Meclis'te inkar ediliyor" diyen esnaf savcılık talimatıyla gözaltına alındı.

Akşener'e "Bulunduğunuz yer Kürdistan" diyen Siirtli esnaf Cemil Taşkesen hakkında "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan soruşturma başlatıldı.

"KÜRDİSTAN İNKAR EDİLİYOR"

Siirt'te esnaf ziyaretinde bulunduğu sırada Akşener'le sohbet eden Cemil Taşkesen adlı esnaf, "Dilimiz inkar ediliyor, kimliğimiz inkar ediliyor, Kürdistan inkar ediliyor. Biz buna karşıyız. Şu an sizin bulunduğunuz yer Kürdistan'dır ama ne yazık ki Meclis'te bu Kürdistan inkâr ediliyor" ifadelerini kullanmıştı.

GÖZALTINA ALINDI

Cemil Taşkesen adlı esnafın bu sözleri soruşturmalık oldu. Kurtalan Cumhuriyet Başsavcılığı, bu ifadeler nedeni ile Taşkesen hakkında "Terör Örgütü Propagandası" yapmak suçlaması ile soruşturma başlattı. Savcılığın başlattığı soruşturma kapsamında Kurtalan'da bulunan evine gözaltına alınan Taşkesen, Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Taşkesen'in gözaltı işlemleri sürüyor.

NE OLMUŞTU?

Önceki gün yaptığı ziyarette Cemil Taşkesen adlı esnafın, "Dilimiz inkar ediliyor, kimliğimiz inkar ediliyor, 'Kürdistan' inkar ediliyor. Biz buna karşıyız. Şu an sizin bulunduğunuz yer 'Kürdistan'dır ama ne yazık ki Meclis'te bu 'Kürdistan' inkar ediliyor" sözleri üzerine Akşener, şunları söylemişti:

"İnsanların Kürt, Türk, Alevi, Sünni olması etnik aidiyetleridir. Dini aidiyetlerine, mezhepsel aidiyetlerine herkes saygı duymak zorundadır. Sen, 'Burası Kürdistan' diye tariflersen... Ben başından beri bir şey söylüyorum. Biz bu ülkenin sınırları içerisinde bir bütün müyüz, değil miyiz? Sorunun cevabı bir. O cevabı da verecek olan hem sensin hem benim. Ben Türk'üm, sen Kürt'sün. Dolayısıyla bir Kürt'le bir Türk'ün vereceği bir cevaptır. Diyeceğim ki 'Cemil, bu coğrafyada, bu Anadolu coğrafyasının bir bütün olarak, ta Edirne'den Kars'a denir ya, oraya kadar olan sistemin içinde pek çok etnik aidiyet var, pek çok dini, yani Müslümanlığın içinde farklı farklı inançlar var, mezhepler var. Bunlarla ilgili biz bir miyiz, bütün müyüz? Sen buna 'evet' diyorsan... Seni inkar eden yok. Onu böyle kabul etmem mümkün değil. Bu ayrışmadır. Bunu kabul etmem mümkün değil."

Siirt'te Burası Kürdistan diyen esnaf gözaltına alındı

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Son Dakika Güncel Siirt'te 'Burası Kürdistan' diyen esnaf gözaltına alındı - Son Dakika


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