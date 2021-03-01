Olay, öğle saatlerinde Kurtalan Caddesi'nde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir sebeple 2 grup arasında sözlü tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesi bir kişi üzerindeki tabancayla 3 kişiye ateş ederek yaraladı. Silah seslerinin üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, saldırganı olayda kullandığı silahla birlikte yakaladı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Güncel › Siirt'te caddede silahlı kavga: 3 ağır yaralı - Son Dakika

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