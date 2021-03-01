Siirt'te caddede silahlı kavga: 3 ölü (2) - Son Dakika
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Siirt'te caddede silahlı kavga: 3 ölü (2)

01.03.2021 16:28

?3 YARALI YAŞAMINI YİTİRDİSiirt kent merkezindeki Kurtalan Caddesi'nde bir araya gelen İdris Yıldız ile kuzen oldukları öğrenilen Ömer Zeybekoğlu (23), Sabahattin Zeybekoğlu (37) ve Mustafa Zeybekoğlu (19) arasında alacak meselesi nedeniyle sözlü tartışma çıktı.

?3 YARALI YAŞAMINI YİTİRDİ

Siirt kent merkezindeki Kurtalan Caddesi'nde bir araya gelen İdris Yıldız ile kuzen oldukları öğrenilen Ömer Zeybekoğlu (23), Sabahattin Zeybekoğlu (37) ve Mustafa Zeybekoğlu (19) arasında alacak meselesi nedeniyle sözlü tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine İdris Yıldız, üzerindeki tabancayla Ömer, Sabahattin ve Mustafa Zeybekoğlu kuzenlere ateş etti.

Yıldız, olay yerinde polise teslim olurken, saldırıda ağır yaralanan kuzenler ise sağlık görevlilerince ambulanslarla götürüldükleri hastanede doktorların çabalarına rağmen kurtarılamayarak, yaşamlarını yitirdi. Gözaltına alınan Yıldız'ın emniyetteki sorgusu sürüyor.

SİİRT


Kaynak: DHA
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İdris Yıldız, Kurtalan, Siirt, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Siirt'te caddede silahlı kavga: 3 ölü (2) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Siirt'te caddede silahlı kavga: 3 ölü (2) - Son Dakika
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