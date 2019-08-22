Son Dakika Haberleri: Siirt'te çalıştığı inşattan düşen işçi ağır yaralandı
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Siirt'te çalıştığı inşattan düşen işçi ağır yaralandı

22 dakika önce

Siirt'te çalıştığı inşattan düşen işçi ağır yaralandıSİİRT - Siirt'te yaklaşık 10 metre yükseklikten sert zemine çakılan inşaat işçisi ağır yaralandı.

Siirt'te çalıştığı inşattan düşen işçi ağır yaralandı

SİİRT - Siirt'te yaklaşık 10 metre yükseklikten sert zemine çakılan inşaat işçisi ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Siirt'in Eruh ilçesi Ekinyolu köyünde meydana geldi. İnşaatta çalışan 54 yaşındaki Mehmet Solgun dengesini kaybederek 10 metre yüksekten sert zemine çakıldı. Arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Solgun, Siirt Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Siirt, İşçi, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 06:55 Kaynak: İHA
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