Siirt'te çam ağacına oğul veren arılar kovana alındı - Son Dakika
Üye Girişi

Siirt'te çam ağacına oğul veren arılar kovana alındı

28.05.2022 13:16

Siirt'te çam ağacına oğul veren arılar kovana alındı Siirt'te çam ağacı üzerine oğul veren arılar, itfaiye ve bir vatandaşın yardımıyla kovana alındı.

Siirt'te çam ağacına oğul veren arılar kovana alındı

SİİRT - Siirt'te çam ağacı üzerine oğul veren arılar, itfaiye ve bir vatandaşın yardımıyla kovana alındı.

Siirt'te oğul veren arıların bahçesinde bulunan çam ağacına toplandığını fark eden ev sahibi itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri oğul veren arıları kovana almak için çalışma başlattı. Ekipler orada bulunan Muhsin Beydoğan adlı arıcıdan yardım istedi. Beydoğan itfaiyenin merdivenini kullanarak arılara ulaştı. Oğul arının dalda biriktiği bölgedeki petekler kesilerek kovana alındı. Yaklaşık 10 bin tane arıyı kovana almayı başaran Beydoğan, bahar mevsiminin gelmesiyle arıların hareketlendiğini söyledi.

Ev sahibi ekiplere teşekkür etti.

Siirt'te çam ağacına oğul veren arılar kovana alındı
Siirt'te çam ağacına oğul veren arılar kovana alındı
Siirt'te çam ağacına oğul veren arılar kovana alındı
Siirt'te çam ağacına oğul veren arılar kovana alındı
Siirt'te çam ağacına oğul veren arılar kovana alındı
Siirt'te çam ağacına oğul veren arılar kovana alındı
Siirt'te çam ağacına oğul veren arılar kovana alındı
Siirt'te çam ağacına oğul veren arılar kovana alındı

YORUMLAR
500
Pendik'te şaşırtan görüntü: arılar ağaç kovuğuna yuva yaptı Pendik'te şaşırtan görüntü: arılar ağaç kovuğuna yuva yaptı Bal sezonuna hazırlanan arıcılar için kovan ustası baba ve oğlu mesaide Bal sezonuna hazırlanan arıcılar için kovan ustası baba ve oğlu mesaide
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Siirt'te çam ağacına oğul veren arılar kovana alındı - Son Dakika


Son Dakika
13:51 Camdaki Kız'ın Hayri'si oyuncu Cihangir Ceyhan, karın kası şovu yaptı!
13:39 Bu yaz yaşanabilecek orman yangınları için önlemler alındı! Geçen sene 3 olan uçak sayısı bu yıl 20'ye, 39 olan helikopter sayısı 55'e yükseltildi
13:23 Hayaller kır düğünü, gerçekler halı saha! Hayal kırıklığına uğrayan çift mahkemeye başvurup 30 bin TL kazandı
12:37 Pençe-Kilit operasyon bölgesinde yeni gelişme! 18 PKK'lı terörist SİHA'lar tarafından etkisiz hale getirildi
12:22 Erken seçim olabilir mi? CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun "Sonbaharda seçim bekliyorum, ekonomiyi götüremezler" sözleri kafa karıştırdı!
12:20 Bakan Kurum'dan uygun fiyatlı konut projesi! Erdoğan, ağustos ayında açıklayacak
12:09 Mehmetçikler ormana saklanan terörist sığınağını buldu!
12:07 Bursa'da iş yerinde başından silahla vurulan adam hayatını kaybetti! Katil baba ifade verdi: Korkutmak için ateş etmiştim
00:50 Dün gelen zamdan sonra bugün bir yenisi daha geldi! Benzin 25 lirayı, motorin ise 24 lirayı geçti
00:48 Emekli maaşı kadar nafaka ödeyen adam isyan etti: Çok zorlanıyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.05.2022 14:06:39. #1.12#
SON DAKİKA: Siirt'te çam ağacına oğul veren arılar kovana alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement