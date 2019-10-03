Son Dakika Haberleri: Siirt'te 'cami, hayatın merkezi' konferansı
Son Dakika Güncel Haber

Siirt'te 'cami, hayatın merkezi' konferansı

32 dakika önce

Siirt İl Müftülüğü tarafından Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla 'cami, hayatın merkezi' konulu konferans düzenlendi.

Siirt'te 'cami, hayatın merkezi' konferansı, System.String[]

Siirt İl Müftülüğü tarafından Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla 'cami, hayatın merkezi' konulu konferans düzenlendi.


Siirt İl Müftülüğü tarafından Siirt Üniversitesi merkez konferans salonunda düzenlenen konferansa, Batman Üniversitesi İslami ilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şemseddin Dursun, Batman Müftüsü Turgut Erhan, Siirt Müftüsü Ahmet Altıok, Siirt Müftü yardımcıları Muhammed Özdemir, Mehmet Şirin Ayral ve din görevlileri katıldı. Program, hafız Hüseyin Bulum tarafından Kur'an-ı Kerim tilavetinin okunmasıyla başladı.


İslam medeniyeti cami merkezli bir medeniyet olduğunu belirten Siirt Müftüsü Ahmet Altıok, "Hz. Muhammed (sav) efendimiz hicret yolculuğunda ilk olarak Kuba Mescidi'ni, Medine'ye ulaştığında ise Mescid-i Nebevi'yi inşa ettirerek, cami merkezli bir şehir modeli koymuş, böylece camiyi gündelik hayatın merkezine konumlandırmıştır" dedi.


Konferans hediye takdimi ile sona erdi. - SİİRT

Siirt Üniversitesi, Siirt, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 04:15 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Fatih Terim 6 ismin biletini kesti!
Boru patlayınca yükselen sular bina boyunu aştı Hatay'da uçuruma yuvarlanan askeri aracın içerisinde bulunan 2 asker şehit oldu Allyson Felix, Usain Bolt'un altın madalya rekorunu kırdı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.10.2019 16:47:24. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Siirt'te 'cami, hayatın merkezi' konferansı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]