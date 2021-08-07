Siirt'te cami minarelerinden aşı anonsu - Son Dakika

TÜRKİYE'de aşılama oranı en düşük, vaka sayısında da nüfusa oranla en yüksek il olan Siirt'te Valilik, cami hoparlörlerinden aşı olunması konusunda sık sık anonslar yaptırmaya başladı.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, Türkiye'de aşılama oranında en düşük, koronavirüs vaka sayısında en yüksek il olan Siirt'te tedbirler artırıldı. Vatandaşlara da aşı olunması konusunda sık sık uyarılarda bulunulmaya başlandı. Valilik, koronavirüsle mücadele için başlatılan aşı seferberliği kapsamında mobil aşılama noktalarına vatandaşların gelmesi için cami minarelerinden sık sık anons yaptırmaya başladı. Anonslarda, kurulan mobil aşı merkezlerine saat 09.00'dan akşam 21.00'a kadar vatandaşların randevu almadan gidip aşı olabilecekleri belirtildi.Siirt'te bugüne kadar toplam 151 bin 342 kişi aşı olurken, birinci doz aşı olan kişi sayısı 100 bin 292, ikinci doz aşı olan kişi sayısı ise 45 bin 807 olarak açıklandı.