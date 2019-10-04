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Siirt'te "Camiler ve Din Görevlileri Haftası"

3 saat önce

Siirt'te Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla "Cami, Hayatın Merkezi" konulu konferans düzenlendi.

Siirt'te

Siirt'te Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla "Cami, Hayatın Merkezi" konulu konferans düzenlendi.

İl Müftülüğü tarafından Siirt Üniversitesi Merkez Kampüsü Konferans Salonu'nda düzenlenen programa, Batman Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şemseddin Dursun, Batman Müftüsü Turgut Erhan, Siirt Müftüsü Ahmet Altıok ve din görevlileri katıldı.


Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başlayan programda konuşan Altıok, İslam medeniyetinde caminin önemine değindi.

İslam medeniyetinin cami merkezli bir medeniyet olduğunu dile getiren Altıok, "Peygamber Efendimiz cami merkezli bir şehir modeli ortaya koymuş, böylece camiyi gündelik hayatın merkezine konumlandırmıştır." dedi.

Batman Müftüsü Erhan da konferansta birlik ve beraberlik mesajı verdi.


Konuşmaların ardından Batman Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Dursun, konferans verdi.

Batman Üniversitesi, Batman, Siirt, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 09:56 Kaynak: AA
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