Siirt'te camilerde mukabele okutuluyor - Son Dakika

Siirt'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapmasında teravih namazı kılınmayan camilerde mukabele okutuluyor, vaaz veriliyor.

Selçuklulardan kalma tarihi Siirt Ulu ve Merkez Abdulhakim Sancak Çarşı olmak üzere tüm camilerde öğle namazından sonra mukabele, ikindi namazından sonra da merkez camilerde vaaz veriliyor.

Siirt Ulu Cami İmamı Mehmet Nezir Obut, temizlik, dezenfekte ve diğer hazırlıkların günler öncesinden tamamlandığı caminin ramazan ayına hazır hale getirildiğini söyledi.

Obut, sosyal mesafeye göre ibadetlerin yapıldığı camilerde salgın nedeniyle sınırlı katılımla mukabele yapıldığını belirtti.

Vatandaşlardan Maksut Erden bu yıl camilerin açık olduğunu belirterek, "Allah'a bu hastalığı başımızdan def etmesi için dua etmeliyiz. Salgının yayılmaması için bu yıl evimizde teravih namazını kılıyoruz. Ama camilerde mukabele okunup ve vaaz veriliyor olması çok iyi oldu." dedi.