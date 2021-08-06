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Siirt'te camilerden su pompası ve kablo çaldıkları iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Siirt'te camilerden su pompası ve kablo çaldıkları iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı

06.08.2021 16:14
Siirt'te camilerden su pompası ve kablo çaldıkları iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı, System.String[]

Siirt'te camilerden su pompası ve kablo çaldıkları iddiasıyla yakalanan 2 zanlı tutuklandı.

Siirt'te camilerden su pompası ve kablo çaldıkları iddiasıyla yakalanan 2 zanlı tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince hırsızlıkların önlenmesi ve faillerinin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Uryan Camisi'nde 14 Temmuz'daki su pompası hırsızlığı ve Ebul Vefa Camisi'nde 3 Ağustos'ta gerçekleştirilen kablo hırsızlığıyla ilgili 2 şüpheli yakalandı.

Zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe Batman Cezaevine gönderildi.

Emniyet Müdürlüğü, Siirt, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Siirt'te camilerden su pompası ve kablo çaldıkları iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika


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