Siirt'te camilerden su pompası ve kablo çaldıkları iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Siirt'te camilerden su pompası ve kablo çaldıkları iddiasıyla yakalanan 2 zanlı tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince hırsızlıkların önlenmesi ve faillerinin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.
Uryan Camisi'nde 14 Temmuz'daki su pompası hırsızlığı ve Ebul Vefa Camisi'nde 3 Ağustos'ta gerçekleştirilen kablo hırsızlığıyla ilgili 2 şüpheli yakalandı.
Zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe Batman Cezaevine gönderildi.
Kaynak: AA
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