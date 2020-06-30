Siirt'te camilerin şadırvan ve abdest yerleri kullanıma açıldı - Son Dakika

Siirt'te camilerin şadırvan ve abdest yerleri ile alışveriş merkezleri ve lokantaların tuvaletleri kullanıma açıldı.



Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Osman Hacıbektaşoğlu başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca bazı kararlar alındı.



Buna göre, 1 Temmuz'dan itibaren Vali ve Kaymakamların başkanlığında muhtar ve halk toplantılarının yeniden başlatılması, toplantıların mümkün olduğunca açık havada, temizlik, maske ve mesafe kurallarına dikkat edilmesi, toplantıların kapalı yerlerde yapılmasının zorunlu olması halinde ise mesafe kuralına uygun şekilde oturum düzeni alınması kararlaştırıldı.

Ayrıca, Koronavirüs Bilim Kurulu'nun kriterlerine uymaları kaydıyla il genelinde camilerin tuvaletleri, şadırvan ve abdest yerleri ile AVM, lokanta gibi mekanlarda bulunan benzer yerlerin açılması kararı alındı.