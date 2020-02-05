Siirt'te "Camiyi Seviyoruz, Namazla Buluşuyoruz" ödülleri verildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Siirt'te 'Camiyi Seviyoruz, Namazla Buluşuyoruz' ödülleri verildi - Son Dakika

Siirt'te "Camiyi Seviyoruz, Namazla Buluşuyoruz" ödülleri verildi

6 saat önce

Siirt'te "Camiyi Seviyoruz, Namazla Buluşuyoruz" etkinlikleri kapsamında öğrencilere ödül verildi.

Siirt'te

Siirt'te "Camiyi Seviyoruz, Namazla Buluşuyoruz" etkinlikleri kapsamında öğrencilere ödül verildi.


Ensar Camisinde düzenlenen etkinliğe katılan İl Müftüsü Ahmet Altıok, sömestr tatilinde babalarıyla camiye gelerek en fazla cemaatle namaz kılan 47 öğrenciye hediye takdim etti.

Diyanet İleri Başkanlığının yurt genelinde başlattığı çalışmanın öneminden bahseden Altıok, şunları kaydetti:


"Diyanet İşleri Başkanlığımızın 2019-2020 eğitim ve öğretim yılı ara tatilinde öğrenciler arasında uygulanan 'Camiyi seviyoruz namazla buluşuyoruz' kampanyasına yoğun bir katılım sağlandı. Ara karne tatilinde vaktini camide geçiren çocuklarımızı ve ailelerini tebrik ederek vakit buldukça çocuklarımızı aileleriyle birlikte camiye davet ettik. Buradaki amaç namaz vakitlerini değerlendirmelerini sağlamak, ezberlerini ve dualarını tazelemek, bir arada kaynaşmayı sağlamaktı."

Siirt, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 03:36 Kaynak: AA
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