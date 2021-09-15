Siirt'te çarşı ve mahalle bekçilerine mukavemette bulunan 4 kişi tutuklandı - Son Dakika

Siirt kent merkezinde kimlik soran çarşı ve mahalle bekçilerine mukavemetten gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.

Siirt Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, kent merkezi Tınaz Tepe Mahallesi Süveyka Meydanı civarında durumundan şüphelenilen 3'ü erkek 1 kadına, çarşı ve mahalle bekçileri kimlik kontrolü yapmak istediği esnada görevlilere mukavemette bulunulmuştur. Konu ile alakalı Cumhuriyet Savcısı talimatı ile T.Ö., V.K., M.S.U. ve Z.K. isimli 4 şahıs gözaltına aldı. Başlatılan tahkikat sonucu 4 şahıs çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı. - SİİRT