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Siirt'te çarşı ve mahalle bekçilerine mukavemette bulunan 4 kişi tutuklandı - Son Dakika

Siirt'te çarşı ve mahalle bekçilerine mukavemette bulunan 4 kişi tutuklandı

15.09.2021 16:52
Siirt'te çarşı ve mahalle bekçilerine mukavemette bulunan 4 kişi tutuklandı, System.String[]

Siirt kent merkezinde kimlik soran çarşı ve mahalle bekçilerine mukavemetten gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.

Siirt kent merkezinde kimlik soran çarşı ve mahalle bekçilerine mukavemetten gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.

Siirt Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, kent merkezi Tınaz Tepe Mahallesi Süveyka Meydanı civarında durumundan şüphelenilen 3'ü erkek 1 kadına, çarşı ve mahalle bekçileri kimlik kontrolü yapmak istediği esnada görevlilere mukavemette bulunulmuştur. Konu ile alakalı Cumhuriyet Savcısı talimatı ile T.Ö., V.K., M.S.U. ve Z.K. isimli 4 şahıs gözaltına aldı. Başlatılan tahkikat sonucu 4 şahıs çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı. - SİİRT

Münir Karaloğlu, Siirt, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Siirt'te çarşı ve mahalle bekçilerine mukavemette bulunan 4 kişi tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Siirt'te çarşı ve mahalle bekçilerine mukavemette bulunan 4 kişi tutuklandı - Son Dakika
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