Siirt'te çay kutusunda uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika
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Siirt'te çay kutusunda uyuşturucu ele geçirildi

25.02.2022 10:55
Siirt'te çay kutusunda uyuşturucu ele geçirildi

Siirt'te demlik poşet çay kutusunda 520 gram eroin bulundu, iki şüpheli yakalandı.

Siirt'te demlik poşet çay kutusunda 520 gram eroin bulundu, iki şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Merkez Kooperatif Mahallesi Nihat Aykut Caddesi'nde durumundan şüphelenilen bir kişiyi durduran ekipler, zanlının üzerindeki demlik poşet çay kutusunda 520 gram eroin ele geçirdi.

Gözaltına alınan zanlı ile iş birliği yapan bir şüpheli daha yakalandı.

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Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Eroin, Siirt, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Siirt'te çay kutusunda uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika
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