Siirt'te çayda akıntıya kapılan sağlıkçıyı arama çalışmaları üçüncü gününde - Son Dakika
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Siirt'te çayda akıntıya kapılan sağlıkçıyı arama çalışmaları üçüncü gününde

13.06.2022 22:28
Siirt'te çayda akıntıya kapılan sağlıkçıyı arama çalışmaları üçüncü gününde

Siirt'in Pervari ilçesinde çayda akıntıya kapılan sağlık çalışanını arama çalışmaları üç gündür 132 personelle devam ediyor.

Siirt'in Pervari ilçesinde çayda akıntıya kapılan sağlık çalışanını arama çalışmaları üç gündür 132 personelle devam ediyor.

İlçe sağlık müdürlüğünde görevli Hemşire Halime Timurtaş, ilçeye bağlı Beğendik beldesi yakınlarında arkadaşlarıyla piknik yaptığı sırada ayağının kayması sonucu Müküs Çayı'na düşerek boğuldu. Arkadaşını kurtarmak için suya giren hemşire Eyüp Güneş de akıntıya kapılarak kayboldu. Siirt AFAD su üstü aramada 10 personel, 3 araç, 1 zodyak, 1 rafting bot, UMKE, 4 personel, 1 araç, 112 ambulans ekibi, 8 personel, 2 ambulans, ilçe jandarmadan 26 personel, Beğendik beldesi jandarma 12 personel, 60 güvenlik korucusu, Van Jandarma su altı 7 dalgıç personel ve 1 araç, Bitlis su altı dalgıç ekibi 5 dalgıç personel ile toplamda 132 personel; Güneş'i bulmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. - SİİRT

Siirt'te çayda akıntıya kapılan sağlıkçıyı arama çalışmaları üçüncü gününde
Siirt'te çayda akıntıya kapılan sağlıkçıyı arama çalışmaları üçüncü gününde
Siirt'te çayda akıntıya kapılan sağlıkçıyı arama çalışmaları üçüncü gününde

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Beğendik, Hisarcık, Pervari, Siirt, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Siirt'te çayda akıntıya kapılan sağlıkçıyı arama çalışmaları üçüncü gününde - Son Dakika

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