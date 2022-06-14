Çayda akıntıya kapılan sağlıkçıyı arama çalışmaları dördüncü gününde - Son Dakika
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Çayda akıntıya kapılan sağlıkçıyı arama çalışmaları dördüncü gününde

14.06.2022 09:17

Çayda akıntıya kapılan sağlıkçıyı arama çalışmaları dördüncü günündeSİİRT Siirt'in Pervari ilçesinde çayda akıntıya kapılan sağlık çalışanını arama çalışmaları dört gündür 132 personelle devam ediyor.

Çayda akıntıya kapılan sağlıkçıyı arama çalışmaları dördüncü gününde

SİİRT Siirt'in Pervari ilçesinde çayda akıntıya kapılan sağlık çalışanını arama çalışmaları dört gündür 132 personelle devam ediyor.

Pervari İlçe Sağlık Müdürlüğünde görevli hemşire Halime Timurtaş, ilçeye bağlı Beğendik beldesi yakınlarında arkadaşlarıyla piknik yaptığı sırada ayağının kayması sonucu Müküs Çayı'na düşerek boğuldu. Arkadaşını kurtarmak için suya giren hemşire Eyüp Güneş de akıntıya kapılarak kayboldu. Siirt AFAD su üstü aramada 10 personel, 3 araç, 1 zodyak, 1 rafting bot, UMKE, 4 personel, 1 araç, 112 ambulans ekibi, 8 personel, 2 ambulans, ilçe jandarmadan 26 personel, Beğendik beldesi jandarmadan 12 personel, 60 güvenlik korucusu, Van Jandarma su altı ekibinden 7 dalgıç personel ve 1 araç, Bitlis su altı dalgıç ekibi 5 dalgıç personel ile toplamda 132 personel ve İHH arama kurtarma ekipleri de aramalara destekte bulunarak Güneş'i bulmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Çayda akıntıya kapılan sağlıkçıyı arama çalışmaları dördüncü gününde
Çayda akıntıya kapılan sağlıkçıyı arama çalışmaları dördüncü gününde
Çayda akıntıya kapılan sağlıkçıyı arama çalışmaları dördüncü gününde
Çayda akıntıya kapılan sağlıkçıyı arama çalışmaları dördüncü gününde
Çayda akıntıya kapılan sağlıkçıyı arama çalışmaları dördüncü gününde
Çayda akıntıya kapılan sağlıkçıyı arama çalışmaları dördüncü gününde
Çayda akıntıya kapılan sağlıkçıyı arama çalışmaları dördüncü gününde
Çayda akıntıya kapılan sağlıkçıyı arama çalışmaları dördüncü gününde
Çayda akıntıya kapılan sağlıkçıyı arama çalışmaları dördüncü gününde

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Çayda akıntıya kapılan sağlıkçıyı arama çalışmaları üçüncü gününde Çayda akıntıya kapılan sağlıkçıyı arama çalışmaları üçüncü gününde Siirt'te çayda akıntıya kapılan sağlıkçıyı arama çalışmaları üçüncü gününde Siirt'te çayda akıntıya kapılan sağlıkçıyı arama çalışmaları üçüncü gününde
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Çayda akıntıya kapılan sağlıkçıyı arama çalışmaları dördüncü gününde - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

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