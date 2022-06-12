Siirt'te çayda boğulan hemşire toprağa verildi - Son Dakika
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Siirt'te çayda boğulan hemşire toprağa verildi

12.06.2022 10:43
Siirt'te çayda boğulan hemşire toprağa verildi

Siirt'in Pervari ilçesinde dün piknik yaptıkları esnada Müküs Çayında kaybolan iki kişiden biri olan ve kaybolduktan yaklaşık bir saat sonra cansız bedenine ulaşılan hemşire Halime Timurtaş bugün Siirt'te toprağa verildi.

Siirt'in Pervari ilçesinde dün piknik yaptıkları esnada Müküs Çayında kaybolan iki kişiden biri olan ve kaybolduktan yaklaşık bir saat sonra cansız bedenine ulaşılan hemşire Halime Timurtaş bugün Siirt'te toprağa verildi.

Timurtaş, Şeyh Faraç Camisinde kılınan cenaze namazının ardından Zevye Mezarlığına defnedildi. Timurtaş'ın cenazesine mesai arkadaşları ve vatandaşlar katıldı. Öte yandan dün aynı olayda kaybolan hemşire Eyüp Güneş'i arama çalışmalarına sabah erken saatlerinde başlandı. - SİİRT

Siirt'te çayda boğulan hemşire toprağa verildi
Siirt'te çayda boğulan hemşire toprağa verildi
Siirt'te çayda boğulan hemşire toprağa verildi
Siirt'te çayda boğulan hemşire toprağa verildi

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Kaynak: İHA

Pervari, Siirt, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Siirt'te çayda boğulan hemşire toprağa verildi - Son Dakika

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