Siirt 'in Pervari ilçesinde dün piknik yaptıkları esnada Müküs Çayında kaybolan iki kişiden biri olan ve kaybolduktan yaklaşık bir saat sonra cansız bedenine ulaşılan hemşire Halime Timurtaş bugün Siirt'te toprağa verildi.

Kaynak: İHA

Pervari, Siirt, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Siirt'te çayda boğulan hemşire toprağa verildi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.