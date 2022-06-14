Siirt'te çayda kaybolan hemşireyi arama çalışmalarında 4'üncü gün - Son Dakika
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Siirt'te çayda kaybolan hemşireyi arama çalışmalarında 4'üncü gün

14.06.2022 13:07
Siirt'te çayda kaybolan hemşireyi arama çalışmalarında 4'üncü gün

SİİRT'te, Müküs Çayı kenarında piknik yaparken, elini yıkadığı sırada dengesini kaybederek düşünce hayatını kaybeden hemşire Halime Timurtaş için suya giren ve kaybolan meslektaşı Eyyüp Güneş'i arama çalışmaları, 4'üncü günde de sürdürüldü.

SİİRT'te, Müküs Çayı kenarında piknik yaparken, elini yıkadığı sırada dengesini kaybederek düşünce hayatını kaybeden hemşire Halime Timurtaş için suya giren ve kaybolan meslektaşı Eyyüp Güneş'i arama çalışmaları, 4'üncü günde de sürdürüldü. Çalışmaları yerinde takip eden Vali Osman Hacıbektaşoğlu, Güneş'in ailesini de ziyaret ederek bilgi verdi.

Olay, 11 Haziran'da Pervari ilçesine bağlı Beğendik beldesindeki Müküs Çayı'nda meydana geldi. Bir grup sağlık çalışanı, piknik yapmak için bölgeye gitti. Çay kenarında piknik yapan sağlık çalışanlarından hemşire Halime Timurtaş, elini yıkadığı sırada dengesini kaybederek suya düştü. Akıntıya kapılan Timurtaş'ı gören arkadaşları da suya girip, kurtarmak istedi. Çaya girenler tarafından Timurtaş çıkarılırken, çevredekilerin ihbarıyla da bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kalp masajı yapılan Timurtaş, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Çaya giren 5 kişi de yine çevredekiler tarafından kurtarıldı ancak hemşire Eyyüp Güneş gözden kayboldu. Güneş'i arama çalışmalarında, 4'üncü güne girildi. Bitlis ile Van'dan gelen jandarma ve emniyete ait su altı arama-kurtarma ekipleri ile AFAD, UMKE, jandarma ve güvenlik korucularından oluşan ekiplerle su altı, su yüzeyi ve çay kenarında aramalar sürdürülüyor. Müküs Çayı'nda başlatılan çalışmalar, Botan Çayı ile Çetin Barajı ve hidroelektrik santrali (HES) bölgelerinde devam ediyor.

Vali ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu da Beğendik beldesinde arama çalışmalarını yerinde inceleyerek, Kaymakam Ali Recai Yerlikaya ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Uğur Ertekin'den bilgi aldı, beldeye 7 kilometre uzaklıktaki Hacı Mehmet köyünde kayıp hemşirenin babası Eyüp Güneş ve yakınlarını ziyaret etti. Hacıbektaşoğlu, bölgedeki arama çalışmaları ile ilgili Güneş ailesini bilgilendirdi, devletin tüm imkan ve kabiliyetlerinin seferber edildiğini söyledi. Beğendik beldesinde incelemelerini tamamlayan Vali Hacıbektaşoğlu, Pervari ilçesine geçerek, kaymakamlıkta oluşturulan kriz masasında Eyyüp Güneş ile ilgili arama çalışmalarının değerlendirildiği toplantıya başkanlık etti. İl Jandarma Komutanı Ertekin, çalışmalarla ilgili bilgi verdi. Toplantıda bölgede tekrar hem kıyıdan hem sudan hem de havadan aramalar yapılacağı, görgü tanıkları ile yapılan mülakatlarda değerlendirilerek, çalışmalarda insansız hava araçları ve dronlar da kullanılacağı belirtildi.

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Siirt'te çayda kaybolan hemşireyi arama çalışmalarında 4'üncü gün
Siirt'te çayda kaybolan hemşireyi arama çalışmalarında 4'üncü gün
Siirt'te çayda kaybolan hemşireyi arama çalışmalarında 4'üncü gün
Siirt'te çayda kaybolan hemşireyi arama çalışmalarında 4'üncü gün
Siirt'te çayda kaybolan hemşireyi arama çalışmalarında 4'üncü gün
Siirt'te çayda kaybolan hemşireyi arama çalışmalarında 4'üncü gün
Siirt'te çayda kaybolan hemşireyi arama çalışmalarında 4'üncü gün
Siirt'te çayda kaybolan hemşireyi arama çalışmalarında 4'üncü gün
Siirt'te çayda kaybolan hemşireyi arama çalışmalarında 4'üncü gün
Siirt'te çayda kaybolan hemşireyi arama çalışmalarında 4'üncü gün
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Kaynak: DHA

Jandarma, Güneş, Çay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Siirt'te çayda kaybolan hemşireyi arama çalışmalarında 4'üncü gün - Son Dakika

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