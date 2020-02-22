Siirt'te çayda mahsur kalan 35 kişi kurtarıldı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Siirt'te çayda mahsur kalan 35 kişi kurtarıldı - Son Dakika

Siirt'te çayda mahsur kalan 35 kişi kurtarıldı

7 saat önce

Siirt'te müsabakalardan dönen 2 minibüs, Botan Çayı'ndan karşıya geçmeye çalışırken suda mahsur kaldı.

Siirt'te çayda mahsur kalan 35 kişi kurtarıldı, System.String[]

Siirt'te müsabakalardan dönen 2 minibüs, Botan Çayı'ndan karşıya geçmeye çalışırken suda mahsur kaldı. 2 minibüsteki 14 kız, 16 erkek öğrenci, 3 öğretmen ve 2 şoför, jandarma ve AFAD ekiplerince kurtarıldı.


Edinilen bilgiye göre olay, Siirt kent merkezine 20 kilometre uzakta bulunan Botan Çay'ında meydana geldi. Ağrı'dan dönen iki minibüsün içerisindeki öğrenci ve öğretmenler Şırnak'ın Silopi ilçesine gitmek üzere eski Eruh yolunu kullandı. Baraj sularının yükseldiğinden haberleri olmayan sürücüler akıntının yoğun olduğu yaklaşık 1 metre su seviyesinin bulunduğu çayda mahsur kaldı. Haber verilmesiyle olay yerine çok sayıda jandarma, AFAD ve 112 acil servis ekipleri sevk edildi. Jandarma ve AFAD ekiplerince kurtarılan öğrenci ve öğretmenler ambulansla Siirt Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT

Botan Çayı, Jandarma, Siirt, AFAD, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 10:08 Kaynak: İHA
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