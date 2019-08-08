Siirt'te çayda mahsur kalan vatandaşlar traktörle kurtarıldı
53 dakika önce
Siirt'te, Botan çayına piknik yapmaya giden vatandaşlar, baraj kapaklarının açılmasıyla suda mahsur kaldı.
Siirt Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 12:04 Kaynak: İHA
'te, Botan çayına piknik yapmaya giden vatandaşlar, baraj kapaklarının açılmasıyla suda mahsur kaldı. Vatandaşlar, köylüler tarafından getirilen traktörle kurtarıldı.
Edinilen bilgiye göre, Siirt kent merkezine 10 kilometre uzaklıkta bulunan Botan çayına piknik yapmaya giden vatandaşlar, baraj kapaklarının açılması sonrası su seviyesinin yükselmesi nedeniyle suda mahsur kaldı. Suyun yükselmesiyle otomobilleriyle birlikte nehirde mahsur kalanları kurtarmak için çevredeki köylüler harekete geçti. Köy sakinleri, getirdikleri traktör ile mahsur kalan vatandaşlar ile araçları sudan çıkardı. - SİİRT
Bakan Pakdemirli: Gençliği toprakla, fidanlarla buluşturmamız lazım Tartıştığı eşini ve kızını, 7 çocuğu evdeyken tüfekle öldürdü İşçi servisi ve kamyonun çarpıştığı feci kaza kamerada Muğla'da çıkan orman yangını köylere ulaştı! Köylüler evlerini terk ediyor