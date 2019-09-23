Son Dakika Haberleri: Siirt'te çeşitli suçlardan aranan 10 şüpheli yakalandı
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Siirt'te çeşitli suçlardan aranan 10 şüpheli yakalandı

1 saat önce

Siirt'te son dönemde yaptığı çalışmalarla suçluların korkulu rüyası haline gelen İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent genelinde huzur ve güven uygulaması gerçekleştirdi.

Siirt'te çeşitli suçlardan aranan 10 şüpheli yakalandı, System.String[]

Siirt'te son dönemde yaptığı çalışmalarla suçluların korkulu rüyası haline gelen İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent genelinde huzur ve güven uygulaması gerçekleştirdi. Uygulamada, çeşitli suçlarla aranan 10 şüpheli yakalandı.


Siirt Valiliği'nden yapılan açıklamada, Siirt İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan huzur ve güven uygulaması kapsamında 20 adreste 171 şahsın kontrolünün yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "Yapılan sorgulamalarda, 2 şahıs uyuşturucu madde ticareti yapmak, bir şahıs 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa muhalefet, 2 şahıs kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma, bir şahıs tehdit, bir şahıs nitelik bakımından vahim olan silah veya mermileri satın alınması, taşınması, bulundurması ve 3 şahıs yoklama kaçağı/bakaya suçlarından olmak üzere toplam 10 aranan şahıs yakalanmıştır. Yakalan şahıslar ile ilgili adli işlemler devam etmektedir" denildi. - SİİRT

Siirt Valiliği, Huzur, Siirt, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 11:41 Kaynak: İHA
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