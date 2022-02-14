Siirt'te çeşitli suçlardan aranan 3 kişi yakalandı - Son Dakika

Siirt'te çeşitli suçlardan haklarında yakalama kararı bulunan 3 kişi gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, nitelikli suçlardan arananların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Siirt İlamat ve İnfaz Bürosunca uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretinden 6 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.E. Conkbayır Mahallesinde, hırsızlık suçundan aranan Y.İ.O. Yeni Mahallede, R.İ. ise Sakarya Mahallesinde düzenlenen operasyonla yakalandı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA
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