Son Dakika Haberleri: Siirt'te Çevreye Rastgele Ateş Açan Alkollü Kişi Yakalandı

Siirt'te Çevreye Rastgele Ateş Açan Alkollü Kişi Yakalandı

40 dakika önce

Siirt'te çevreye rastgele ateş açan alkollü kişi gözaltına alındı.

Siirt'te Çevreye Rastgele Ateş Açan Alkollü Kişi Yakalandı, System.String[]
Siirt'te çevreye rastgele ateş açan alkollü kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Yeni Mahalle Bedirhan Batur Caddesi'nde çevreye rastgele ateş açıldığı ihbarı üzerine, olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Alkollü olduğu öğrenilen kişi, kısa sürede silahıyla birlikte polis ekiplerince yakalandı.

Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. İl Emniyet Müdürü Saruhan Kızılay da olay yerine gelerek incelemelere katıldı.

Yapılan incelemede kurşunlardan bazılarının, kapalı bulunan Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) seçim lokaline isabet ettiği görüldü.

Alkollü şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 02:16 Kaynak: AA

Yeni Mahalle, Polis, Siirt, Güncel
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